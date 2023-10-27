Nilperi Şahinkaya'dan hızlı alışveriş

İkili geldikleri AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp çabucak alışveriş yaptıktan sonra meydan katında bulunan Cantinery’e oturdu. Burada öğlen yemeği yiyip keyifli vakit geçiren çift, AVM’den ayrılmak üzereyken objektiflere yakalandı. Erşan Kuneri 2’nin çekimlerine devam ettiklerini belirten Nilperi Şahinkaya, muhabirlere kolay gelsin arkadaşlar dedikten sonra AVM’den ayrıldı. İkilinin keyifli ve neşeli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.