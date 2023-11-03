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Nilgün Belgün'ün Alışveriş günü

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Nilgün Belgün'ün Alışveriş günü
Ekranların ve tiyatro sahnelerinin usta ismi Nilgün Belgün, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Ekranların ve tiyatro sahnelerinin usta ismi Nilgün Belgün, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen usta isim, neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çekti.

Alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle ayak üstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Nilgün Belgün, ‘’bugünü alışverişe ayırdım çocuklar’’ dedi. Objektifleri karşısında görünce gülümsemeyi eksik etmeyen Belgün, siyahlar içindeki şık tarzı ile göz kamaştırdı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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