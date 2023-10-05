Nilay Dorsa'dan toksik ilişkilere şarkılı gönderme

Podyumların ve müzik sahnelerinin en renkli güzellerinden Nilay Dorsa yeni tekli şarkısı “Aynen” ile sevenleriyle buluştu. Grand müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini alan Nilay Dorsa yorumuyla “Aynen” isimli eserin söz ve müziği Hakan Gülbiten imzası taşırken, aranjör koltuğunda Voltran Crew oturdu. Klip çalışması için üçüncü kez Tayland, Phuket adasını tercih eden Nilay Dorsa’nın yönetmenliğini de Ramtinez üstlendi. Nilay Dorsa güzelliği ve performansıyla çekimleri tamamlanan klip çalışmasında, savaşçı kadın ruhunu “Zeyna” imajıyla yansıttığını dile getirdi. İlk dinleyişte “Aynen” isimli eserin akıllarda kalacağını ve slogan olacağını savunan Nilay Dorsa “Şarkım günümüz ‘toksik ilişkileri’ anlatıyor. Yalanlar, aldatmalar, ihanetler sonucu tatmin olamadığımız, güvensiz yaşanan ilişkiler günümüz ‘toksik ilişkileri’ oldu artık.. Mutsuzluğu alışkanlık haline getirip buna bağışıklık kazandık adeta. “Aynen” bu yıpratıcı bağışıklığa karşı gücünü simgeliyor. Bundan böyle “Aynen” mutluluk mottomuz olsun” göndermesini yaptı.