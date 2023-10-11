  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Nilay Dorsa Şarkı Tanıtımında Patladı

Nilay Dorsa Şarkı Tanıtımında Patladı

Yayınlanma:
Nilay Dorsa Şarkı Tanıtımında Patladı
Son şarkısının tanıtımını Asmalımescit Süreyya terasta yapan Nilay Dorsa, “Aynen” isimli şarkısına çok güvendiğini, kısa süre içinde bu güveninin karşılığını almaya başladığını ifade etti.

Şarkı tanıtımında güzelliğiyle geceye katılan herkesi büyüleyen Nilay Dorsa sahne performansıyla da kendine hayran bıraktı. Bir süredir tekli çıkarmayan ünlü şarkıcı sahne çalışmaları ve model olarak yer aldığı tanıtımlardan fırsat bulamadığını bununda doğru şarkıyı bulmak için zaman kazandırdığını dile getirdi.

nilay-dorsa-m1.jpeg

“Aynen” isimli şarkıyı toksik ilişkilere gönderme olarak yaptığını söyleyen sanatçıya aşk hayatı sorulunca “İlişkiler artık paspas olmuş çevremde görüyorum güzel başlıyor, saygısız bitiyor. Bu şarkıda bu ilişkilere tepki açıkçası ilişki kurmak ve bir şeyler yaşamaktan korkuyorum, bu yüzden yalnızım” dedi. Özel hayatında ve kameraların önünde hep dürüst olduğunu vurgulayan güzel şarkıcı Nilay Dorsa, bana magazin dünyasının saatli bombası diyorlar, hayır ben sadece dürüstüm doğru bildiğimi yapar söylerim vurgusunu yaptı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Ayça Varlıer Amerika'daki Fashion dergisinin kapağı oldu
Ayça Varlıer Amerika'daki Fashion dergisinin kapağı oldu
İrem Derici: Kimseye Hesap Vermem
İrem Derici: Kimseye Hesap Vermem
Dekolte giymeyi unutmuşum!
Dekolte giymeyi unutmuşum!
Çağatay Ulusoy'un Dizi Ücretiyle Göz Kamaştırdı! Kıvanç Tatlıtuğ Geride Kaldı
Çağatay Ulusoy'un Dizi Ücretiyle Göz Kamaştırdı! Kıvanç Tatlıtuğ Geride Kaldı
Miss Turkey Berfu Yenenler, Tehlikeli Bir Tuzağın Eşiğinden Nasıl Döndü?
Miss Turkey Berfu Yenenler, Tehlikeli Bir Tuzağın Eşiğinden Nasıl Döndü?
Alper Kul ve Aylin Kontante Çiftinden Hupalupa'da Keyifli Kutlama: Arel'in Yeni Yaşında Mutluluk Pozları!
Alper Kul ve Aylin Kontante Çiftinden Hupalupa'da Keyifli Kutlama: Arel'in Yeni Yaşında Mutluluk Pozları!
Alişan'ın Eğlenceli Günü: HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde Keyif Dolu Anlar!
Alişan'ın Eğlenceli Günü: HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde Keyif Dolu Anlar!