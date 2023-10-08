Nil Karaibrahimgil'in Stil Dolu Alışveriş Keyfi: Zorlu AVM'de Dünyaca Ünlü Markalardan Sonra Lezzet Molası!

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Nil Karaibrahimgil, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına geldiği AVM'de dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katında alışveriş yapan başarılı şarkıcı, daha sonra dinlenmek için soluğu meydan katındaki bir restoranda aldı.

Burada yakın arkadaşlarıyla buluşan Nil Karaibrahimgil, yorgunluk kahvesi içip keyifli sohbete daldı. Güler yüzü ve her zaman olduğu gibi güzelliği ile dikkat çeken Karaibrahimgil’in, şık elbisesi ve alışveriş tarzı ise gözlerden kaçmadı.