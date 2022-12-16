NİHAT KAHVECİ- FULYA KAHVECİ İZİN GÜNÜ

Yorumcu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, geçtiğimiz gün eşi Fulya Kahveci ile birlikte Vadistanbul'da görüntülendi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Kahveci, izin gününü eşine ayırdı. Bir restoranda başbaşa yemek yiyen çift, daha sonra gün boyu alışverişin keyfini çıkardı.