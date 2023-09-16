New York Moda Haftası'nda tek Türk Ayça Varlıer

Ünlü markaların görkemli açılışı ile başlayan New York Moda Haftası'nda bu yıl tek Türk olarak Ayça Varlıer çok özel bir etkinlik için podyuma çıktı. Ünlü Hint asıllı Prasant Goyal’in markası “Heritage İndia Fashions” New York Moda Haftası'nda, meme kanserini atlatıp hayatta kalan kadınlar için farkındalık yarattı.

Bu farkındalık için hazırlanan kıyafetlerin tanıtımı için Ayça Varlıer modellik yaptı.

Ayca Varlier dünyanın dört bir köşesinden katılan mankenlerle birlikte Otantik (yerel ) kıyafetler giyerek tanıtıma katkı sağladı. Edison Hotel’de gerçekleşen etkinlik sonrası roof'da New York'lu ünlü fotoğrafçı Bob Schultz'un objektifine pozlar verdi.