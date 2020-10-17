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Nesrin Cevadzade: 'Kırgınım''

Nesrin Cevadzade: 'Kırgınım''

Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Nesrin Cevadzade birkaç gündür de rol arkadaşı Talat Bulut’un ''Nesrin evleniyor'' açıklamasıyla gündemdeydi.

Güzel oyuncu bir mekanda arkadaşı ile görüntülendi. Çıkışta hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışan Cavadzade muhabirlere . ''Arkadaşlar çok acelem var, ayrıca ben size kırgınım'' dedi. ''Niye kırgınsınız?'' sorusuna ''Benim için hep yanlış şeyler yazıyorsunuz, o yüzden'' yanıtını verdi.

Nesrin Cevadzade, evlilik iddiası için de ''Evlenirsem zaten haberiniz olur'' dedi.

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