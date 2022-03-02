Nesrin Cavadzade Reklam Filmi İçin Aldığı Para Dudak Uçuklattı!
Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, Eti Browni Intense'in yeni marka yüzü olmuştu. Ünlü Oyuncu kampanya için 1.5 milyon TL aldığı iddia edildi.
MAGAZİN 02.03.2022, 15:44
Yakın dönemde popüler dizilerin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade oynadığı Reklam Filminde aldığı ücret dudak Uçuklattı.
1.5 milyon TL aldığı iddia edilen güzel oyuncunun Üç Kuruş dizisinde gösterdiği performansla da göz doldurmaya devam ediyor.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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