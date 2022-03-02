Nesrin Cavadzade Reklam Filmi İçin Aldığı Para Dudak Uçuklattı!

Yakın dönemde popüler dizilerin başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade oynadığı Reklam Filminde aldığı ücret dudak Uçuklattı.

1.5 milyon TL aldığı iddia edilen güzel oyuncunun Üç Kuruş dizisinde gösterdiği performansla da göz doldurmaya devam ediyor.