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Nesrin Cavadzade: ''Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın''

Nesrin Cavadzade: ''Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın''

Nesrin Cavadzade: “Sosyal medyada bazı erkek takipçilerim bana müstehcen fotoğraflarını gönderiyor. Hepsini kaydedip biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın.

Vakti gelince bu fotoğraflardan bir sergi açıp hepsini yayınlayacağım.

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