Nesrin Cavadzade: ''Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın''

Nesrin Cavadzade: “Sosyal medyada bazı erkek takipçilerim bana müstehcen fotoğraflarını gönderiyor. Hepsini kaydedip biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın.
Vakti gelince bu fotoğraflardan bir sergi açıp hepsini yayınlayacağım.
02 Ekim 2020 Cuma 19:53
Nesrin Cavadzade: “Sosyal medyada bazı erkek takipçilerim bana müstehcen fotoğraflarını gönderiyor. Hepsini kaydedip biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın.
Vakti gelince bu fotoğraflardan bir sergi açıp hepsini yayınlayacağım.