Nesrin Cavadzade: ''Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın''

Nesrin Cavadzade: “Sosyal medyada bazı erkek takipçilerim bana müstehcen fotoğraflarını gönderiyor. Hepsini kaydedip biriktiriyorum. Kimse kendini çok zeki ve kurnaz sanmasın.

Vakti gelince bu fotoğraflardan bir sergi açıp hepsini yayınlayacağım.