Neslihan Atagül Ve Kadir Doğulu Yıllar Sonra Yine Aynı Projede
Sevilen başarılı oyuncu Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak rahatsızlığı nedeniyle bir süredir setlerden uzak duruyordu. Atagül, 'Gecenin Ucunda' isimli yeni bir diziyle ekranlara geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Atagül'ün Alim Yapım adıyla yapım şirketi kuran eşi Kadir Doğulu da güzel oyuncunun yeni projesinde yapım ortağı olarak yer alacak.
MAGAZİN 07.03.2022, 16:55 07.03.2022, 17:00
Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, 'Gecenin Ucunda' isimli yeni bir diziyle ekranlara geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Atagül'ün Alim Yapım adıyla yapım şirketi kuran eşi Kadir Doğulu da güzel oyuncunun yeni projesinde yapım ortağı olarak yer alacak.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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