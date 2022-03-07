Neslihan Atagül Ve Kadir Doğulu Yıllar Sonra Yine Aynı Projede

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, 'Gecenin Ucunda' isimli yeni bir diziyle ekranlara geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Atagül'ün Alim Yapım adıyla yapım şirketi kuran eşi Kadir Doğulu da güzel oyuncunun yeni projesinde yapım ortağı olarak yer alacak.