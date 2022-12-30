Son Dakika
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çiftinden Kötü Haber! Boşanıyorlar
En birlikte rol aldıkları Gecenin Ucunda Dizisiyle beğeni toplayan çiftten haber geldi. İddiarala göre Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu boşanıyor.
MAGAZİN 30.12.2022, 10:07
Seren Serengil Neslihan Atagül- Kadir Doğulu çifti hakkında şaşırtan bir iddia ortaya attı. Serengil, Kadir Doğulu'nun mensubu olduğu tarikatta başka bir kadınla imam nikahı kıydığını ve bu durumdan Neslihan Atagül'ün de haberi olduğunu iddia etti.
Neslihan Atagül'ün de boşanma kararı aldığı iddialar arasında..
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 30.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 29.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 28.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 27.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 26.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 25.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 30 Aralık 2022
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:11
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:51
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. M.City
|15
|35
|3. Newcastle
|16
|33
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Fulham
|16
|22
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|15
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Atletico Madrid
|15
|27
|4. Real Sociedad
|14
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Rayo Vallecano
|15
|23
|8. Osasuna
|14
|23
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Real Valladolid
|14
|17
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|15
|4