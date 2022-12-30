Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çiftinden Kötü Haber! Boşanıyorlar

Seren Serengil Neslihan Atagül- Kadir Doğulu çifti hakkında şaşırtan bir iddia ortaya attı. Serengil, Kadir Doğulu'nun mensubu olduğu tarikatta başka bir kadınla imam nikahı kıydığını ve bu durumdan Neslihan Atagül'ün de haberi olduğunu iddia etti.

Neslihan Atagül'ün de boşanma kararı aldığı iddialar arasında..