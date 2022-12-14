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Neslihan Atagül Aşka Geldi
Neslihan Atagül katıldığı bir söyleşide eşi Kadir Doğulu ile ilgili duygularını dile getirdi, ardından eşiyle sahnede görüntülü konuştu. Atagül, "Onun beni çok sevdiğiyle ilgilenmiyorum bazen.
MAGAZİN 14.12.2022, 10:47
O kadar çok seviyorum ki onu, o ne isterse gerçekten yapmaya hazırım. O da benim onu ne kadar sevdiğimle ilgilenmeyip o kadar çok seviyor ki, benim için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır." ifadesini kullandı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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