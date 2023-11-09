Nazlı Sabancı'dan yerine göre giyinmenin incelikleri

NOCTURNE ve Raffles Istanbul’un moda ve lüks deneyim unsurlarını iç içe geçiren projesi The NOC Suite, ilk misafirini ağırladı. Projenin stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ’un kendisi için seçtiği kombinlerle Raffles Istanbul’un farklı mekanlarında vakit geçiren Nazlı Sabancı, yerine göre giyinmenin incelikleri gözler önüne serdi.

NOCTURNE’ün sezon boyunca influencerları konuk etmek üzere Raffles Istanbul’da yarattığı The NOC Suite, merakla beklenen ilk misafirini ağırladı. Moda ve deneyim unsurlarını bir araya getirmeyi amaçlayan proje kapsamında cemiyet hayatının en zevkli isimlerinden Nazlı Sabancı, projenin stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ’un NOCTURNE Sonbahar/Kış 2023-24 koleksiyonundan kendisi için seçtiği kombinlerle otelin farklı hizmetlerini deneyimledi.

Raffles Spa’da gerçekleştirdiği yoga seansının ardındanLavinia’da meme kanseri ile farkındalık için hazırlanmışlezzetlerin tadına bakan Sabancı, NOCTURNE imzalı pembeceket-pantolon takımı ile çay saati şıklığını kusursuzca yansıttı. İsokyo’daki akşam yemeğine sezonun gözde modellerinden siyah tüvit elbiseyle katılan Sabancı’nın sofistike stili göz doldurdu.

NOCTURNE’ün dinamik ruhunu Raffles Istanbul’un lüks DNA'sıyla birleştiren NOC Suite’e özgü ilgi çekici detaylar da Sabancı’nın objektifine takıldı. Mumlardan parfüme, uyku bandından su şişelerine uzanan The NOC Suite aksesuarları konaklaması boyunca Sabancı’ya eşlik etti.