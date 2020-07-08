NAZLI EKER OYUNCULUKTAN ŞARKICILIĞA GEÇİŞ YAPIYOR..

Çok büyük isimlerle çalıştığını harika bir şarkı ile dinleyici ile buluşmayı bekleyen Nazlı Eker şarkısının çalışmalarına devam ettiğini ve şarkıcılık hep içinde yapmak istediği bir meslek olduğunu belirten Eker hayatım boyunca hep müzik ile iç içe büyüdüm kendimi geliştirdim, Daha iyisini yapabileceğimi bildiğim için bu zamana kadar beklediğini çalışmalarını bitirdiğini çok kısa süre içersin de şarkısının yayınlanacağını söyledi. Şarkı çalışmalarını anlatırken çok heyecanlı olan Eker “Günde 12 saat sesini daha da geliştirmek için dersler aldığını söyledi. Yeni çıkacak şarkını dünyaca ünlü isimlerle çalıştığını söyledi. Daha önceden bir çok dizi ve reklam filmlerinde görmeye alıştığımız Eker müzik Çalışması ile de adından söz ettireceğine benziyor.