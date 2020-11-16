Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Onarıcı adalet anlayışıyla mağdura tanınan hakları daha da geliştiriyoruz
Onarıcı adalet anlayışıyla mağdura tanınan...
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale...
İngiltere Başbakanı Johnson kendisini karantinaya aldı
İngiltere Başbakanı Johnson kendisini karantinaya...

NAZAR VAR!

Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Serdar Aziz, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi.

NAZAR VAR!

Bir restorana girerken görüntülenen yıldız futbolcu, yeni aldığı 2.5 milyonluk son model arabası ile Vadistanbul'a geldi. Yeni arabasının fotoğraflarının çekilmesinin istemeyen Serdar Aziz, "Bu araba benim favorim oldu. Fakat daha yeni olduğu için fotoğrafları ortaya çıkmasın şimdilik, nazardan çok korkarım.' diye konuştu. 

DEMET ÖZDEMİR

SET ARASI YEMEK KEYFİ 

Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizi seti arasında Vadistanbul'a gelerek yemek yiyen Demet Özdemir, çekimlerin güzel gittiğini ve sette çok eğlendiklerini söyledi. Boğaz'da villa satın almak istediği iddialarıyla ilgili soruları gülerek yanıtsız bırakan güzel oyuncu, son dönemde çok konuşulan dans videoları hakkında sorulan sorulara" Biraz üşütmüşüm havada çok soğuk daha sonra konuşuruz." yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
SERDAR AZİZDemet ÖzdemirVadistanbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.