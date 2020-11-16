NAZAR VAR!

Bir restorana girerken görüntülenen yıldız futbolcu, yeni aldığı 2.5 milyonluk son model arabası ile Vadistanbul'a geldi. Yeni arabasının fotoğraflarının çekilmesinin istemeyen Serdar Aziz, "Bu araba benim favorim oldu. Fakat daha yeni olduğu için fotoğrafları ortaya çıkmasın şimdilik, nazardan çok korkarım.' diye konuştu.

DEMET ÖZDEMİR

SET ARASI YEMEK KEYFİ

Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizi seti arasında Vadistanbul'a gelerek yemek yiyen Demet Özdemir, çekimlerin güzel gittiğini ve sette çok eğlendiklerini söyledi. Boğaz'da villa satın almak istediği iddialarıyla ilgili soruları gülerek yanıtsız bırakan güzel oyuncu, son dönemde çok konuşulan dans videoları hakkında sorulan sorulara" Biraz üşütmüşüm havada çok soğuk daha sonra konuşuruz." yanıtını verdi.