Müzik İçin Günlerce Sokakta Yattım

15 yaşında müzik yapmak istediğini fakat ailesinin müzisyenliği meslek olarak görmediğini, para kazanamayacağını düşündüğünü ve bu yüzden de karşı geldiğini söyleyen Ertunç, günlerce sokakta kaldığını itiraf etti.

Ailesinin ve o dönemdeki kız arkadaşının da müzik yapmasına ısrarla karşı gelmesiyle 17 yaşında tekrar evden kaçan genç şarkıcı, aylarca evine dönmediğini de ekledi.

Sesim Kısılmasın Diye Sokaklarda Dua Ettim

Müziğin çocukluktan bu yana vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyleyen Ertunç, sokakta kaldığı dönemlerde para kazanabilmek için her gün sesi kısılmasın diye dua ediyordu. Sokakta kaldığı süre boyunca parklarda yatan ve sokak müzisyenliği ile para kazanan genç şarkıcı o günlerde kötü alışkanlıklar kazanmanın da eşiğinden döndüğünü söyledi.