Mustafa Sandal ve Eşi Melis Sandal, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde Keyifli Bir Alışveriş Günü Geçirdi
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Ünlü popçu Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde el ele objektiflere yakalandılar. AVM'de kışlık ürünleri ve yeni sezon ürünlerini inceleyen çift, mağazaları dolaşarak alışveriş yapmanın tadını çıkardı.
Ünlü popçu Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde el ele objektiflere yakalandılar. AVM'de kışlık ürünleri ve yeni sezon ürünlerini inceleyen çift, mağazaları dolaşarak alışveriş yapmanın tadını çıkardı.
Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp, objektiflere poz veren çiftin, Kısa süren alışverişinin ardından kendilerini almaya gelen araçları ile AVM’den ayrıldı.
Kaynak:
Magazin