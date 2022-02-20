Mustafa Sandal Sosyetik Sevgilisi Melis Sütşurup İle Nişanlandı
Mustafa Sandal (52) ve Melis Sütşurup (33) nişanlandı. Sandal, sevgilisini ailesinden istedi. Ünlü popçunun kız istemeye siyah tişörtle gitmesi dikkat çekti Sosyetik güzel daha önce "Midemi bulandıran şeyler öğrendim o yüzden ayrıldım" açıklamasıyla dikkat çekmişti
Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup
nişanlandı. O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı. Mustafa Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi dikkat çekti. Sandal, nişanlısından 19 yaş büyük.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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