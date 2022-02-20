Mustafa Sandal Sosyetik Sevgilisi Melis Sütşurup İle Nişanlandı

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup

nişanlandı. O anları Instagram'dan paylaşan Sütşurup, "O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak" diye yazdı. Mustafa Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi dikkat çekti. Sandal, nişanlısından 19 yaş büyük.