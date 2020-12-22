Mustafa Sandal hasta dilek çocukları için masal seslendirdi

3-18 yaşları arasında, çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocuklar için geliştirdiği inovatif projelerle hem farkındalık yaratan Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye), bu projelere bir yenisini daha ekledi. 2021 de daha çok dilek çocuğumuzun dileklerini gerçekleştirmek için ‘Make A Wish Yıldızlı Hikayeler’ başlıyor! 20 hafta 20 yıldız isim çocuklar için Kidsnook Masal Seti içindeki sessiz kitaplara ses verecekler.

Mustafa Sandal bu sefer çocuklar için masallara ses verdi

Make A Wish Yıldızlı Hikayeler’in ilk konuğu ise ünlü müzisyen Mustafa Sandal oldu. Make-A-Wish® Türkiye instagram hesabından gerçekleşen canlı yayında ünlü müzisyen “Bayan Tavşanın Sebzeleri” masalını seslendirdi. Mustafa Sandal böylece hem farkındalık oluştururken, aynı zamanda paylaştığı link ile de tehlikeli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirmek için bağış topladı.

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’ünün hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.

Çocukların en çok gerçekleşmesini istedikleri dileklerden biri ünlü isimlerle tanışma

Ünlü isimlerle tanışmanın en çok istenen istenen dilekler arasında olduğuna dikkat çeken Bir Dilek Tut (Make-A-Wish® Türkiye) CEO’su Füsun Kuran “Hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan çocuklar; yaşamlarını çok uzun süre hastane odaları, hastalığın yan etkileri, ağır ilaçlar, ağrılar gibi travmatize birçok faktörle birlikte geçiriyorlar. Çocuklarımızın imkansız olarak gördükleri dileklerini gerçekleştirerek amacımız; yaptığımız tüm süreçler ile çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatında coşku ve umut yaratabilmek, "imkânsız" kavramını zihninden silebilmek. Bunu başardığınızda dilek çocuğu bu imkânsız dileğim gerçekleştiğine göre hastalığımı da yenebilirim diye düşünmeye başlıyor. Böylece onu hayata bağlıyorsunuz. Çocuklarımızın hayranı olduğu Mustafa Sandal gibi yıldızların onlar için bir şeyler yapıyor olması da bu anlamda çok kıymetli.”.