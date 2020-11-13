Mustafa Kap: ‘’Erkek Sanatçının Kaprisi Çekilmiyor’’

Menajer Kartal Gümüş'ün sunduğu "Yıldızların Altında" programında konuşan ışık teknisyeni, Mustafa Kap ‘’ Erkek sanatçıları tercih etmiyorum çünkü erkeğin kaprisi çekilmiyor.’’ dedi.

Oksimoron TV'de yayınlanan "Yıldızların Altında" programına konuk olan ışık teknisyeni Mustafa

Kap mesleğinin zorlu yanlarını ve kendine özel anlarını anlattı. Kap, Kartal Gümüş'ün sunduğu programda şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

Kap: ‘’Kadın Kaprisini Tercih Ederim’’

‘’Çok sanatçıyla çalıştım. Gönlümde hepsinin yeri ayrı, benim sanatçılarımla aramda bir sevgi bağı var zaten sevmediğim insanla çalışmam. Hepsini çok seviyorum. Bayan sanatçılarla çalışıyorum, erkek sanatçıları tercih etmiyorum çünkü erkeğin kaprisi çekilmiyor. Gerçekten çekilmiyor çünkü çalışan arkadaşlarım var biliyorum. Bayanlara kaprisli derler ya, belki de benim şansıma iyi insanlar geldi o yüzden bayan sanatçılarla sorun yaşamıyorum.

‘’Sisi Kapat Astımım Var Diyor İçeride Sigara İçiyor’’

Sanatçı sahneye çıkıyor ve ‘sisi kapat’ diyor. ‘Niye?’ Diyor ki: ‘Astımım var.’ Sen beş dakika önce içeride sigara içiyordun yani ne oldu da senin iki dakikada astımın geldi.’ Oradan biri gelir fişini çeker. Bir gün bir konserde bir baktım benim sis makinamın fişini çekmişler. Delirdim. Orkestra şefine gittim ve dedim ki: ‘şu anda sizin bu yaptığınız senin keyboard’un fişini çekmişim, çıkartmışım.’ Aynı şey.’’ dedim.