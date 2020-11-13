Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
Adnan Oktar için 1365 yıla kadar hapis cezası istendi
Adnan Oktar için 1365 yıla...
Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı son neferi de can vermeden toprağa düşmemiştir
Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağı...
Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var
Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var
İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısı 700'e düştü
İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs...
'FAST' Sistemi adı gibi hızlı olacak
'FAST' Sistemi adı gibi hızlı...

Mustafa Kap: ‘’Erkek Sanatçının Kaprisi Çekilmiyor’’

Menajer Kartal Gümüş'ün sunduğu "Yıldızların Altında" programında konuşan ışık teknisyeni, Mustafa Kap ‘’ Erkek sanatçıları tercih etmiyorum çünkü erkeğin kaprisi çekilmiyor.’’ dedi.

Mustafa Kap: ‘’Erkek Sanatçının Kaprisi Çekilmiyor’’

Menajer Kartal Gümüş'ün sunduğu "Yıldızların Altında" programında konuşan ışık teknisyeni, Mustafa Kap ‘’ Erkek sanatçıları tercih etmiyorum çünkü erkeğin kaprisi çekilmiyor.’’ dedi.

Oksimoron TV'de yayınlanan "Yıldızların Altında" programına konuk olan ışık teknisyeni Mustafa

Kap mesleğinin zorlu yanlarını ve kendine özel anlarını anlattı. Kap, Kartal Gümüş'ün sunduğu programda şu çarpıcı açıklamaları yaptı:

Kap: ‘’Kadın Kaprisini Tercih Ederim’’

‘’Çok sanatçıyla çalıştım. Gönlümde hepsinin yeri ayrı, benim sanatçılarımla aramda bir sevgi bağı var zaten sevmediğim insanla çalışmam. Hepsini çok seviyorum. Bayan sanatçılarla çalışıyorum, erkek sanatçıları tercih etmiyorum çünkü erkeğin kaprisi çekilmiyor. Gerçekten çekilmiyor çünkü çalışan arkadaşlarım var biliyorum. Bayanlara kaprisli derler ya, belki de benim şansıma iyi insanlar geldi o yüzden bayan sanatçılarla sorun yaşamıyorum.

‘’Sisi Kapat Astımım Var Diyor İçeride Sigara İçiyor’’

Sanatçı sahneye çıkıyor ve ‘sisi kapat’ diyor. ‘Niye?’ Diyor ki: ‘Astımım var.’ Sen beş dakika önce içeride sigara içiyordun yani ne oldu da senin iki dakikada astımın geldi.’ Oradan biri gelir fişini çeker. Bir gün bir konserde bir baktım benim sis makinamın fişini çekmişler. Delirdim. Orkestra şefine gittim ve dedim ki: ‘şu anda sizin bu yaptığınız senin keyboard’un fişini çekmişim, çıkartmışım.’ Aynı şey.’’ dedim.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa KapKartal GümüşYıldızların Altında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.