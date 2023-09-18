Murat Seçkin ve Soner Özer İşbirliği ile 'Terk edip Gitmezdin Sevgili Beni' Yükselişte

Türk sanat müziğinin tanınmış ismi Murat Seçkin, yeni single çalışması "Terk edip Gitmezdin Sevgili Beni" ile dikkatleri üzerine çekiyor. Şafaknur Yalçın'ın sözlerini yazdığı, müziği Soner Özer tarafından bestelenen eser, büyük beğeni topluyor.

Şarkı Hakkında

Soner Özer, eserle ilgili olarak, "Özel bir şarkıydı ve Murat Seçkin yorumuyla hak ettiği değeri bulan eserlerimden birisi oldu," dedi. Özer, yeni şarkıların halka ulaşabilmesi için bestekârların yanı sıra yorumcuların da tanıtımda yer alması gerektiğini vurguladı.

Şarkının Başarısı ve Önemi

TRT repertuarında çok sayıda eseri bulunan Soner Özer'in bestesi, Murat Seçkin'in yorumuyla hak ettiği yere doğru ilerliyor. Bu özel eser, Türk ve Yunan halkları arasında dostluk köprüsü olma potansiyeline sahip. Şarkının düzenlemesi Gökhan Erken tarafından yapılırken, klibi İzmir, Atina, Alaçatı ve Santorini Adası'nda Serdar Erken yönetmenliğinde Murat Seçkin'in performansı ile tamamlandı.

Soner Özer ve Murat Seçkin İşbirliği

Bu işbirliği, Türk sanat müziğinde yeni ve kalıcı eserlerin oluşturulabilmesi için önemli bir adım. Soner Özer ve Murat Seçkin, eserle sadece müzik dünyasına değil, aynı zamanda kültürel alışverişe de katkı sağlıyorlar.