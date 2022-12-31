Murat Övüç 500 TL'lik yaptığı Yardımın Videosunu Paylaştı!

Murat Övüç sosyal medya hesabından sık sık ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımcıları paylaşınca tepki çekti. Övüç, ihtiyaç sahibi birine kapıdan para verirken 'Bunu al git markete kendine bir şeyler al, 500 TL' dedi. Övüç'ün bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.