Murat Övüç 500 TL'lik yaptığı Yardımın Videosunu Paylaştı!
İnternette sürekli çektiği videolarla kendine malzeme çıkartan sosyal medya fenomeni Murat Övüç yine çok konuşulacak bir harekete imza attı. Murat Övüç ihtiyaç sahibi insanlara yaptığı yardımı hesabında paylaşınca tepki çekti. Övüç, ihtiyaç sahibi bir gecekonduya giderek kapıdan para verirken 'Bunu al git markete kendine bir şeyler al, 500 TL' dedi. Övüç'ün bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
MAGAZİN 31.12.2022, 11:02 31.12.2022, 11:07
Murat Övüç sosyal medya hesabından sık sık ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı yardımcıları paylaşınca tepki çekti. Övüç, ihtiyaç sahibi birine kapıdan para verirken 'Bunu al git markete kendine bir şeyler al, 500 TL' dedi. Övüç'ün bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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