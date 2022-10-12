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Murat Kekili'den büyük sürpriz
ünlü sanatçı Murat Kekili, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesinde yüzlerce hayranıyla buluştu.
MAGAZİN 12.10.2022, 17:43 12.10.2022, 17:45
Farklı müzik tarzı ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla 90'lı yıllardan bu yana adından söz ettiren ünlü sanatçı Murat Kekili, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesinde hayranlarıyla buluştu.
Enerjisi ve performansı ile unutulmaz bir geceye imza atan ünlü sanatçı, hem kendi parçalarını hem de birçok usta sanatçının şarkısını kendine has tarzı ve yorumuyla seslendirdi. Başarılı sanatçı muhteşem geceye büyük sürpriziyle damga vurdu.
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