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Murat Dalkılıç çok sinirlendi : Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın maddi zorluk yaşadığı, bu nedenle sevgilisi Hande Erçel'in aylık 30 bin liralık kiranın yarısını ödemeye başladığı söyleniyordu. İddiaları yalanlayan Dalkılıç, sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Murat Dalkılıç çok sinirlendi : Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz

Murat Dalkılıç, hakkındaki maddi kriz haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından video çeken Dalkılıç, “Arkadaşlar şükürler olsun ki iflas etmedim. Kaldı ki doğru bile olsa insanların hayat arkadaşları birbirlerine destek olabilir. Bu çok doğal. Hande de böyle bir durum yaşasaydım elinden geleni yapardı” ifadelerini kullandı.

ÇOK SİNİRLENDİ!

Dalkılıç çıkan haberlere isyan ederek şunları da söyledi: “Diyelim ki böyle bir şey oldu bunu masa başından öğrenme ihtimaliniz sıfır. Beni çıldırtmak mı istiyorsunuz? Bunu bilme ihtimaliniz sıfır. Gündemin böyle ağır olduğu dönemlerde ne kadar çirkin Allah akıl fikir versin. Oturduğunuz yerden bizi haber yapıp para kazanıyorsunuz ya o devirler kapandı. Bu kadar sene bu kadar maruz kaldığımız şeyler artık yetti. Siz atın tutun diye hayaller kurmuyoruz kendinize gelin!”

Dalkılıç ayrıca başrolünde rol aldığı filmden dolayı battığı yönündeki iddialara da “Film şu anda Netflix’de oynuyor haberi yapan arkadaş zahmet edip baksaydı filmin yapımcısının ben olmadığını görürdü” yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Murat DalkılıçHande ErçelEvKİra
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