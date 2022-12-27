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Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan Sahnede Aşka Geldiler Öpüştüler!
Dolu dizgin aşk yaşadıklarına dair iddialarla gündeme bomba gibi gelen ancak bunları kesin bir dille yalanlayan Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinde sarmaş dolaş öpüştükleri kareler ortaya çıktı.
MAGAZİN 27.12.2022, 14:54 27.12.2022, 14:58
İkilinin aşk dolu göz göze gelip duygulu şarkı söylemesi ve ardından Murat Boz'un sahnede Ayça Ayşin Turan'ı öpmesi dikkat çekti
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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