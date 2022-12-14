Murat Boz Ektirdiği Saçlarını Sakladı

Geçtiğimiz gün O Ses Türkiye jüriliği için Hadise ve Murat Boz'un safdışı bırakıldığı iddia edilmişti ancak Murat Boz'un jüriliği kendisinin reddettiği ortaya çıktı. Saç ektiren Murat Boz "Bu halde çıkamam" diyerek Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye teklifini reddetti.

Murat Boz'un saçlarını sakladığı o görüntü sosyal medyada gündem oldu.