MUHTEŞEM İKİLİ GELİYOR!

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Yusuf Güney ve yakın arkadaşı Burcu Binici, sezonluk ürünleri inceledi. Yusuf Güney'in şu aralar ağırlık verdiği çizgi film projesine Burcu Binici'nin de katıldığını söyleyen Güney, "Burcu, küçük bir kız çocuğunu seslendirecek" dedi. Burcu Binici ise iddialı konuştu. Yakın arkadaşı Yusuf Güney için konuşan Burcu Binici, "Bu proje bir Amerika'da birde bizim ülkemizde yapılıyor. Muhteşem ikili geliyor, herkes hazırlıklı olsun" dedi. Daha sonra alışveriş turuna devam eden yakın arkadaşlar vale noktasından araçlarını aldıktan sonra gözlerden uzaklaştılar.