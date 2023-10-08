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Müge Boz'un Keyifli Alışveriş Anları: Zorlu AVM'de Moda ve Gülümseyen Yüz!

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Müge Boz'un Keyifli Alışveriş Anları: Zorlu AVM'de Moda ve Gülümseyen Yüz!
Televizyon ekranlarının güler yüzlü oyuncularından Müge Boz, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı oyuncu, bir süre dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katını gezip alışveriş yaptı.

Televizyon ekranlarının güler yüzlü oyuncularından Müge Boz, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan başarılı oyuncu, bir süre dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katını gezip alışveriş yaptı.

Neşeli halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, ‘’toplantıdan toplantıya koşuyorum şu sıralar, ayrıca ‘Kalp Estetiği’ filmimiz vizyona girdi onun için heyecanlıyız olumlu geri dönüşleri bekliyoruz’’ dedi. Güzel oyuncunun, siyahlar içindeki şık tarzı ve sempatik halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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