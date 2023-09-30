Müge Anlı'nın Kızı Lidya Akdağ Kimdir?

Ekranda sıkça gördüğümüz Müge Anlı'nın özel yaşamından bir detay sosyal medyada gündem oldu. Ünlü sunucunun kızı Lidya Akdağ, bir televizyon programında ortaya çıkarak birçok kişiyi şaşırttı. Peki, bu genç kadın kimdir?

Lidya Akdağ'ın Kısaca Yaşam Öyküsü

Müge Anlı'nın Burhan Akdağ ile olan birlikteliğinden doğan Lidya Akdağ, 2002 yılında dünyaya geldi ve şu anda 21 yaşında. Lidya'nın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri, ebeveynlerinin onun daha 6 yaşında iken ayrılmaları oldu. Fakat aile bağları nedeniyle birkaç kez tekrar bir araya gelen çift, sonunda tekrar ayrılma kararı aldı.

Akademik Kariyer ve Televizyonla İlk Tanışma

Lidya, akademik kariyerine prestijli bir eğitim kurumu olan Koç Üniversitesi'nde Hukuk fakültesinde devam ediyor. Hayatının büyük bir kısmını kameralardan uzakta sürdüren genç kadın, Asuman Krause'nin sunduğu 'Aileler Yarışıyor' programına arkadaşlarıyla birlikte katılmıştır. İlginç olan nokta, Lidya'nın programda "Müge Anlı'nın kızı" sıfatıyla tanıtılmamış olmasıdır. Bu da onun televizyonla olan ilk deneyimini daha da özel kılıyor.