Müge Anlı'nın O Sözleri Tepki Çekti

M. E., sadece 2 hafta evli kaldığını ve 16 günlük evliliğinin de 1 haftasını eşinin annesinin korona olması nedeniyle evinde geçirmediğini söyledi. Bir süre sonra kıyafet almak isteyen M.E., evinin boşaltıldığını öğrendi. Altınlar başta olmak üzere bütün eşyaların alındığını belirtti.

Eski eşinin de kendisini dolandırdığını belirten M.E., yayın sırasında eşine baştan aşağıya kıyafet aldığını, her ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Bu ayrıntıyı veren M.E.'ye Müge Anlı, "Eşiniz çalışıyor mu?" sorusunu yöneltti. Esen de eşinin çalışmadığını,evde oturduğunu söyledi.

Müge Anli da bu cevabın üzerine "Yani ben gerçekten sizleri anlayamıyorum. Ben bunu bir kadın olarak söylüyorum. Benim eşim çalışmasa tabii ki ben alacağım. Kim alacak ben almazsam. Sen almazsan gider o zaman üst kat komşunun kocası alır. Ya sen alacaksın kocası olarak ya da üst kat komşunun kocası alacak. " sözleriyle tepki gösterdi.

"Erkeğin doğasında kadına zaten bir şey almak, mutlu etmek vardır. Yoksa bir erkek niye para kazanır? Ben yanımdaki kadına bir şey almayacaksam o paraları biriktireceksem niye çalışıyorum ki? Kadın olarak da aynı şeyi söylüyorum.

Ben etrafima eşime, dostuma hediye almayacaksam kazandığım parayı ben ne yapacağım?" ifadelerini kullandı.

Anlı'nin canlı yayında söylediği "Sen almazsan gider o zaman üst kat komşunun kocası alır." cümlesi ise büyük tepkilere neden oldu.