Müge Anlı'da Yengesinin Parasını Alan Ezel Bayraktar Kısmetse Olur Kadrosuna Girdi
Müge Anlı İle Tatlı Sert'te haftalardır çok konuşulan isim Ezel Bayraktar, Tiktok'da yaptığı canlı yayında Kısmetse Olur'a katılacağım dedi.
MAGAZİN 28.12.2022, 11:11
Ezel, Tiktok platformunda Onur Sermik ile yaptığı canlı yayında Onur Sermik'in Kısmetse Olur'a katılırsan patlarsın, mutlaka katil demesi üzerine Ezel tamam abi katılacağım dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 28.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 27.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 26.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 25.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 24.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 23.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 28 Aralık 2022
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:50
|Yatsı
|19:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|32
|2. Galatasaray
|14
|30
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|14
|27
|5. Trabzonspor
|14
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|14
|23
|9. Alanyaspor
|15
|18
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Ankaragücü
|15
|16
|12. Antalyaspor
|14
|16
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Kasımpaşa
|14
|15
|15. Hatayspor
|15
|15
|16. Sivasspor
|15
|14
|17. Karagümrük
|14
|13
|18. Ümraniye
|15
|10
|19. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. Newcastle
|16
|33
|3. M.City
|14
|32
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Fulham
|16
|22
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4