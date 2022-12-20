Müge Anlı'da ki Ezel Bayraktar "Hedefim Hollywood"

Ezel Bayraktar Müge Anlı'yı yaptığı açıklamada "Benim için yolun sonu Hollywood olacak. Ben oyuncu olmak istiyorum. Eğitim boş iş. Oyunculuk doğaçlama içten geldiği gibi yapılmalı bence. Bana ağabeylik yapacak birileri de mutlaka çıkacaktır. Beni evlatlık almak isteyen birileri de olursa ben açığım buna. Bana analık babalık yapmak isteyen çok insan var. Ben bunları istemiyorum. Benim adım Ezel, soyadım Bayraktar. Ben bundan sonra böyleyim." ifadelerini kullandı.