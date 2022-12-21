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Müge Anlı'da Filtre Kullanıyor!
Müge Anlı'nın dünkü programında olay anlar yaşandı. Yayında filtre kullanmadığı bilinen Müge Anlı'nın kameranın sallanmasıyla anlık göz torbaları ortaya çıktı. Anlı'nın kamerada filtre kullandığı ortaya çıktı.
MAGAZİN 21.12.2022, 11:02 21.12.2022, 15:27
SIK SIK FİLTRE KULLANANLARI ELEŞTİRMİŞTİ
Müge Anlı programda sık sık estetik ve filtre kullanan kişileri eleştirmesiyle biliniyor. Dün Programda öyle bir şey oldu ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Anlı'nın yüzündeki filtre anlık kayınca göz altı morluklarının gizlendiği ortaya çıktı. Filtre kullanan kişilerin ciddi psikolojik sorunlarının olduğunun altını çizen Mügen Anlı, "Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim, bunun sonu intihara kadar varır" sözleri ile gündem oluşturmuştu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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