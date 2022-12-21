Müge Anlı'da Filtre Kullanıyor!

SIK SIK FİLTRE KULLANANLARI ELEŞTİRMİŞTİ

Müge Anlı programda sık sık estetik ve filtre kullanan kişileri eleştirmesiyle biliniyor. Dün Programda öyle bir şey oldu ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Anlı'nın yüzündeki filtre anlık kayınca göz altı morluklarının gizlendiği ortaya çıktı. Filtre kullanan kişilerin ciddi psikolojik sorunlarının olduğunun altını çizen Mügen Anlı, "Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim, bunun sonu intihara kadar varır" sözleri ile gündem oluşturmuştu.