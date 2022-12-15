Müge Anlı'da Adını Ezel Yapan Kişi İçin Şebnem Gürsoy Canlı Yayına Bağlandı

Tatlı Sert'te Canlı yayına bağlanan oyuncu Şebnem Gürsoy kardeşinin parasını çalan ve oyuncu olmak için o parayı harcayan ismini Ezel olarak değiştiren kişi hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu oyuncu olmakla alakalı bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşma ise hem stüdyodakiler tarafından hem de seyirciler tarafından takdir edildi. Peki Şebnem Gürsoy oyunculuk hakkında neler söyledi?

'Bir oyuncu her şeyden önce vicdanlı olur, namuslu olur, merhametli olur...İyi bir oyuncu olabilmek için önce iyi bir insan olmak gerekir. Oyunculuk uzun bir koşu, uzun bir mücadele, uzun bir insanlık sınavıdır...Oyuncu her şeyiyle örnek olmak durumundadır.'

Müge Anlı'ya oyuncuların hakkını koruduğu için teşekkür eden Şebnem Gürsoy konuşmalarına şu şekilde devam etti: 'Ekranda 2-3 dakika görünmeyle oyuncu olunmuyor...Borç namustur düsturuyla ben çalışırım öderim diyebilmeliydiniz!'

İsmini Ezel dizisi başrolünden etkilenerek Ezel Bayraktar olarak değiştiren Ömer Can Aslanhan olayı son günlerde Türkiye'nin gündeminde.

Yengesinin kanser tedavisi için biriktirdiği parayı çalması üzerine abisi Mehmet Aslanhan Müge Anlı programına katılarak Ezel hakkında şikayetçi olmuştu. Kansere yakalanan mağdur Tuğba hanım ise parasının geri verilmesini talep ediyor. 'Sağlığımı çaldın Ezel!'