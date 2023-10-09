Moda Dünyasında Çığır Açan Türk Influencer: Özgür Özyurt The Style Researcher Ekim Sayısı Kapağı

Ekim sayısında The Style Researcher, dünyaca ünlü İtalyan moda dergilerinden biri olarak bilinir. Bu ayın kapağında, uluslararası alanda adını duyurmuş Türk influencer Özgür Özyurt'a yer verdi.

Gigi Hadid, Cate Blanchett, Tilda Swinton gibi dünya modasının ikonlarına da ev sahipliği yapan dergi, Özyurt'un tarzı, yaratıcı stili, içerik üretimi ve gerçekleştirdiği projelerle öne çıkmasını vurgulayarak, ilk kez bir Türk Influencer'ını kapağına taşıdı.

The Style Researcher, markaların tercih listesinde üst sıralarda yer alan bu sosyal medya fenomenine Ekim sayısında özel bir yer ayırdı.

İtalya’nın popüler moda dergisi The Style’ın yeni sayısında ilk kez bir Türk influencer kapak olarak yer aldı. Gigi Hadid, Cate Blanchett, Tilda Swinton gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı ve dünya modasının nabzını tutan The Style Researcher, yeni sayısında Özgür Özyurt’u kapağına taşıyarak geniş bir röportaj yaptı.

İTALYAN MODA DERGİSİ THE STYLE BİR İLKE İMZA ATTI!

İtalya’da Türk yapımlarının giderek popülerleşmesi ve Türk oyunculara olan ilgi influencerları da mercek altına aldı. İtalyan moda dergisi, Özgür Özyurt ile tanıştıktan sonra 15 kişilik profesyonel bir ekiple tasarımcı Hilal Keşan imzalı 30 parçalık bir moda çekimi gerçekleştirdi. Moda direktörlüğünü Olga Kalemci’nin yaptığı kapak çekimlerinde, özel röportajı True Victoria kaleme aldı.

Özgür Özyurt’un kapağında yer aldığı The Style Researcher’ın Ekim sayısı basılı ve dijital olarak tüm İtalya’da yayınlandı.