Miss Turkey Berfu Yenenler, Tehlikeli Bir Tuzağın Eşiğinden Nasıl Döndü?

Ünlü şahsiyetler de dahil olmak üzere birçok kişi, alışveriş merkezlerinde karşılaştığı belirsiz tekliflerle karşılaşabilir. Bu durumu yakından yaşayan isimlerden biri de Berfu Yenenler.

Güzel Sanatlar İkonunun Tehlikeli Anı

2015 yılında, ünlü televizyoncu Eser Yenenler'in eşi ve Miss Turkey birincisi olan Berfu Yenenler, bir alışveriş merkezinde unutamayacağı bir deneyim yaşadı. Yenenler'in bu deneyimi, belgeselde de aktarılan tehlikeli bir organizasyonun yöntemlerini yansıtıyor.

"Miss Turkey'den kısa bir süre sonra alışveriş merkezinde dolaşırken, son derece şık bir kişi yanıma geldi" diye aktardı Yenenler. Bu kişi, ona model veya oyuncu olup olmadığını sordu. Ardından, tanınmış bir takı markası adına çalıştığını ve Dubai'ye fotoğraf çekimi için gideceklerini belirtti. Yenenler, belgeselde bahsedilen kartın kendisine de verildiğini ve bu kartı hala sakladığını ifade etti.

"O zamanlar sadece 19 yaşındaydım. Daha genç olsaydım, bu tür bir teklife kapılabilirdim. Aynı yöntemlerle birçok genç kızın tuzağa düşürüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Youtube'da Ortaya Çıkan Tehlikeli Organizasyon

Adnan Oktar'ın liderliğindeki suç örgütü, Youtube üzerinde yayınlanan bir belgeselde deşifre oldu. Belgeselde, bu örgütün alışveriş merkezlerinde genç kızlara nasıl yaklaştığı, onlara ünlü markalarla çalışma vaatleri sunduğu ve sonrasında bu kızları nasıl istismar ettiği detaylarıyla anlatılıyor.

Örgüt üyelerinin, alışveriş merkezlerinde potansiyel "kurbanlarını" belirleyip, ajans sahibi gibi yaklaşarak iş teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Vaat edilen ünlü markalar ve çekimler, genç kızları örgütün tuzağına düşürmek için kullanılıyor.