Mısırlı Milyarder Sevgilisinden Ayrılan Şeyma Subaşı Semt Pozlarıyla Çok Konuşuldu!

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, geçen günlerde aşklarını noktaladı. Mısırlı iş insanıyla evlenmesi beklenirken ayrılan sosyal medya fenomeni, ayrılık sonrası İstanbul'a döndü. Miami pozlarına veda eden Şeyma'nın İstanbul'daki 'semt oturuşu' pozları magazin gündemini salladı.