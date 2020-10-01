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Miray Daner:" Aşık Olduğumda Şeffaf ve İçtenim"

İlk kez Bez Bebek dizisi ile tanıdığımız, Med Cezir dizisi ile başarısına başarı katlayan ve Vatanım Sensin dizisindeki performansı ile gönüllerde taht kuran Miray Daner, MAG Ekim sayısı için objektif karşısına geçti.

Miray Daner:" Aşık Olduğumda Şeffaf ve İçtenim"

“Oyuncu olmasaydım psikolog ya da sosyolog olurdum” diye belirten başarılı güzel, dijital platformların dizi ve film sektörü üzerinde etkisini şöyle değerlendiriyor : “Çeşitlilik sağladı. Daha cesur senaryolar ve özgür oyunculuklar dijital platformlar ile hayatımızdaki yerini aldı. Olması da gerekliydi. Çünkü sanat da sanatçı da tam bağımsız olduğu zaman çağ atlar”. Yaşam enerjisinin yüksek ve pozitif olduğunu belirten güzel oyuncu, yepyeni bir imajla karşımıza çıkacak Saygı dizisi hakkında da tüyolar verdi. Aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten Miray Daner aşk hakkında şunları söyledi: “Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir”

Anahtar Kelimeler:
Miray DanerMAG
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