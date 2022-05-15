Mimar rapçi
Melisa Taç’ın yeni çıkan “Pembe Rolex” teklisinin klibi yayınlandı. Mimar olan genç şarkıcı güzelliği kadar sesiylede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ünlü pop yıldızı Aleyna Tilki’de sosyal medya hesabından Melisa Taç’ın çıkardığı tekli ve klibi için “İstek Koleji’nden canım arkadaşım Taçyaprak @melisatacofficial şarkı yapmış” ifadelerini kullandı. Tilki’nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Yeni teklisi “Pembe Rolex” tüm dijital platformlarda yayınlayan ve kısa sürede büyük ilgi gören Melisa Taç; "Rap dünyasını sarsmaya geldim. Herkes hazır olsun. İlk parçamla Rap'e yeni bir bakış getirmek istedim, sıradaki şarkılarıma da hazır olun" dedi.
Bir yandan müzik yeteneğini geliştirirken kültür, edebiyat ve aktüel alt yapısını zenginleştiren genç rapçi “İçimdeki tüm duyguları metaforlarla Rap’le yansıtabiliyorum. Rap’in matematiksel ritminin içinde ben kendi dünyamı buldum. Rap’in yeni kraliçesi olmaya geldim” diye konuştu.
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