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Mimar Merve Mermer'in Çırağan Sarayı'nda Şık Baby Shower Partisi: Brides Project Organizasyonu

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Mimar Merve Mermer'in Çırağan Sarayı'nda Şık Baby Shower Partisi: Brides Project Organizasyonu
Ünlü mimar Merve Mermer, cemiyet ve iş dünyasının tanınan ismi olarak anne olmaya hazırlanıyor. Cemiyetin önde gelen isimlerinden biri olan Mimar Merve Mermer, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Baby Shower partisinde Brides Project organizasyonuyla bir araya geldi. Gerçekleşen etkinlikte başarılı mimar, zarif ev sahipliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü mimar Merve Mermer, cemiyet ve iş dünyasının tanınan ismi olarak anne olmaya hazırlanıyor. Cemiyetin önde gelen isimlerinden biri olan Mimar Merve Mermer, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Baby Shower partisinde Brides Project organizasyonuyla bir araya geldi. Gerçekleşen etkinlikte başarılı mimar, zarif ev sahipliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Her işinde olduğu gibi organizasyonun her yerinde ilgisini eksik etmeyen Merve Mermer, konsept olarak doğacak olan çocuğunun adını düşünerek Aslan kral ön planda tutularak, dansçılar, ritim aletleri sanatçısı ile desteklenerek muhteşem bir partiye imza attı. Çırağan Saray’da yapılan partiye birçok seçkin isim katılırken aralarındaki fısıldaşma partinin ihtişamıyla “Aslan gelmeden sesi geldi” oldu.

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