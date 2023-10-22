Michy Batshuayi ilgi odağı oldu

Yakın arkadaşları ile birlikte geldiği AVM’de uzun süre alışveriş yapan başarılı futbolcu, ilk olarak dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katında soluğu aldı. Bir süre mağazaları dolaşan ve yeni sezon ürünlerini inceleyen Michy Batshuayi’ye özellikle Fenerbahçe’li taraftarların ilgisi bir hayli yoğundu. Futbol severlerin ilgisine kayıtsız kalmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektiren Batshuayi, yakın arkadaşları ile birlikte Cantinery’de öğlen yemeği yiyip keyifli vakti geçirdi. Milli arayı değerlendiren başarılı futbolcu, alışverişini tamamladıktan sonra AVM’den ayrıldı.