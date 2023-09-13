Michaela Astro'dan son uyarı

Ünlü Astrolog Michaela Astro “ Bu sanırım 2023 yılının son uyarısı olacak, uymak veya uymamak beni takip edenlerin elinde, tedbirler şimdiden alınmazsa yeni virüs ile yeniden sokağa çıkma yasaklarıyla karşılaşabiliriz, buna önlem şimdiden alınmalıdır. Bu kış sert geçecek buna da hazırlıklı olun, zaman el ele verme zamanı siyasetinden magazin dünyasına kadar her meslek dalındakiler el birliği yapmalı yoksa zor günler daha da zorlaşır” dedi. Ayrıca Kova çağının ardından, Balık burcuna giren Satürn büyük su krizlerine ve sudan geçecek hastalıklara işaret ediyor, gıda ve iklim krizinin ise küresel anlamda ayak seslerini hissediyoruz önlem şart ifadesinde bulunan Michaela Astro, uyarılarını yaparken korkuttu da.