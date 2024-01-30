Michaela Astro: Hülya Avşar Bakan Bile Olabilir

Dünyaca ünlü Astrolog ve yaşam koçu Michaela Astro, son yorumuyla şaşırttı. Hülya Avşar ismini öngörüsüyle yorumlayan Michaela Astro, ünlü oyuncunun inanılmaz bir döneme girdiğini söyledi.

Ayrıca halkın sevgi ve saygısını kazanmış renkli simaların çeşitli yönetim kadrolarında yer almasının siyaset dünyasına önemli katkı sağlayacağını da dile getirdi.

Siyasi partilerin dikkatini çekmek için Hülya Avşar markasını işaret eden Michaela Astro “Bu sene 2024 yılında güney Ay düğümü terazi burcunda olduğu için ünlü sanatçı Hülya Avşar diğer sanatçılardan 10 -0 önde, elini neye atsa hepsinde başarılı, diğer terazi burcu kadınlarda aynı şekilde etki alacaklar. Hülya Avşar’a en büyük tavsiyem bu yıl ister mahalle muhtarları olsun, ister belediye başkan adaylığı olsun, ister milletvekili olsun, ister bakan olsun politikanın her türlü konusunda şans yıldızı onunla birlikte. Eğer isterse bu yıl evlilik kapısı da çok açık bu yıl terazilere evlilik var eğer isterlerse” dedi.

Yaptığı öngörülerle dikkatleri çeken ve sonunda hep haklı çıkan Michaela Astro, bu kez Hülya Avşar yorumuyla kafaları karıştırırken, siyasi partilerin dikkatini de terazi burcu sanatçıların üzerine yönlendirdi.