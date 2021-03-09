METİN HARA'NIN KADEMELİ NORMALLEŞME KEYFİ

Uzun bir süre AVM'deki mağazaları gezen Metin Hara," Bizde herkes gibi kademli normalleşmenin keyfini çıkarıyoruz" dedi. Hara daha sonra Vadistanbul'un açık alanın da bulunan Michelle restoran da arkadaşlarıyla buluştu.
YENİGÜN HABER MERKEZİ
09 Mart 2021 Salı 13:57
Uzun bir süre AVM'deki mağazaları gezen Metin Hara," Bizde herkes gibi kademli normalleşmenin keyfini çıkarıyoruz" dedi. Hara daha sonra Vadistanbul'un açık alanın da bulunan Michelle restoran da arkadaşlarıyla buluştu.
YENİGÜN HABER MERKEZİ