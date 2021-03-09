Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok...
İstanbul'un barajlarındaki su oranı 9 ay sonra yüzde 60'ı geçti
İstanbul'un barajlarındaki su oranı 9...
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük...
Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam edecek
Özbekistan'ın reform sürecine desteğimiz devam...
Diyanet İşleri Başkanlığı: Hac ibadeti kura ve kayıt hakları 2021 için devam etmektedir
Hac ibadeti kura ve kayıt...

METİN HARA'NIN KADEMELİ NORMALLEŞME KEYFİ

Adriana Lima ile bir dönem yaşadığı aşkla ününe ün katan yazar Metin Hara, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı

METİN HARA'NIN KADEMELİ NORMALLEŞME KEYFİ

Uzun bir süre AVM'deki mağazaları gezen Metin Hara," Bizde herkes gibi kademli normalleşmenin keyfini çıkarıyoruz" dedi. Hara daha sonra Vadistanbul'un açık alanın da bulunan Michelle restoran da arkadaşlarıyla buluştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Adriana LimaMetin HaraMagazin Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.