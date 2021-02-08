Metin Hara: “Adriana ile iyi ayrıldık”

Trendyol Instagram hesabı üzerinden ünlü isimlerin konuk olduğu “Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” canlı yayın programının bu haftaki konuğu Metin Hara oldu. Yeni kitabının heyecanını yaşadığını belirten Metin Hara, “Küçük Prens gibi bir hikaye, çok romantik, çok masum. Yetişkinlere özel masal gibi. 5,5 yıllık emeğimin sonucunda bugün kitabı teslim ettim. Bir ay içerisinde çıkacağını tahmin ediyorum. Bu sefer teknikler, meditasyonlar vermek yerine insanları masalsı bir hikayeye sokacağım” dedi.

“Misafirlik bittiği zaman saygıyı yitirmeden, gülümseyerek çıkmak lazım”

Adriana Lima ile ilişkisi boyunca ve ilişkisi bittiğinde magazinin istediklerini bulamayınca skandallar yarattığını belirten Hara, “Magazinin anlattığı gibi bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Söylendiği gibi yıkılmadım, zaten yıkılacak bir durum da yoktu. En son mesleki anlamda da bir çok iddialarda bulundular. Tüm haberlere sadece hayret ettim. Adriana ile iyi ayrıldık. Misafirlik bittiği zaman saygıyı yitirmeden, gülümseyerek çıkmak lazım diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Aşk hayatımda kimse yok”

Aşk hayatında birinin olmadığını açıklayan Hara, annesinin tedavisiyle ilgilendiklerini ve ailesine odaklandığı bir dönemde olduğunu söyledi. Aşka ilişkin görüşünü de paylaşan Hara, insanların kendilerini sevmedikleri için devamlı karşısındaki kişiden ne alabileceğini düşünmeye odaklandığını belirtti. Aşkın benliğin yitirildiği bir alan olduğunu, insanların birbirlerini yaralarıyla, sancılarıyla kabul edip daha fazla sevmeleri gerektiğini ifade etti.

“Mutfakta hiç iyi değilim”

Mutfakta hiç iyi olmadığını söyleyen Hara, 21 yıldır vejetaryen olduğunu, vejetaryen yemeği yapması zor olduğu için genelde dışarıdan sipariş verdiğini açıkladı.

Telefonda bu aralar en çok kullandığı uygulamanın Clubhouse olduğunu belirten Hara, uygulamayı anlamaya çalışırken bir anda kendini konuşmacı olarak bulduğunu, düğün 2021 grubunda bile konuştuğunu söyledi.