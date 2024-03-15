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Meryem Uzerli'ye Yoğun İlgi

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Meryem Uzerli'ye Yoğun İlgi
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ karakteri ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ karakteri ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan başarılı oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi

Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalamayıp hatıra fotoğrafı çektiren Uzerli, sempatik ve cana yakın tavırlarıyla sevenleri tarafından beğeni topladı.

Alışverişini tamamladıktan sonra kendisini almaya gelen aracına yönelen güzel oyuncu, şık soğuk hava tarzı ve güzelliği ile de dikkat çekti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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