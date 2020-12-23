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Merve Şarapçıoğlu- Berk Oktay davasında karar! 2 Yıl 1 Ay hapis...

Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini ifşaa etmekten yargılanan Merve Şarapçıoğlu  "özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Merve Şarapçıoğlu- Berk Oktay davasında karar! 2 Yıl 1 Ay hapis...

Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini ifşaa etmekten yargılanan Merve Şarapçıoğlu  "özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu ve Berk Oktay ile avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada Merve Şarapçıoğlu   “Takdir mahkemenindir. Dosyadaki deliller ile benim masumiyetim ortadadır. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Berk Oktay ise şikayetinin devam ettiğini  sanığın ceza almasını istediğini söyledi. 

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Merve Şarapçıoğlu’nu, “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın bu suçu birden fazla kez zincirleme şekilde işlediğini belirten mahkeme cezada artırım yaparak 2 yıl 6 aya çıkardı. Verilen cezada iyi hal indirimi yapan mahkeme Şarapçıoğlu’nun 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme sonrası Berk Oktay, “Bu benim namus davamdır diye başından beri söyledim ve geri adım atmadım. Allah’a şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Türk adaletine her zaman güvendim sonucunda da adalet yerini buldu. Benim alnım ak başım diktir” dedi.

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