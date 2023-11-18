Merve Dizdar Göz Kamaştırdı

‘Ömer’ dizisinin ‘Nisa’sı Merve Dizdar, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, uzun süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı.

Alışveriş sırasında yanına gelen sevenlerini kırmayıp uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, ‘’repo günümdeyim, havada güzelken alışveriş yapmak istedim’’ dedi.

Neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, şık tarzı ve pembe kombini ile göz kamaştırdı.