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Merve Boluğur'un Alışveriş Günü

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Merve Boluğur'un Alışveriş Günü
Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan ve uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, ‘’herkes gibi alışverişe geldim biraz kendime vakit ayırıyorum’’ dedi.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncu, alışverişini tamamladıktan sonra kendi aracıyla AVM’den ayrıldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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